Is Charles Michel de ‘Martinez’ van deze regering? “Een begroting in evenwicht? Héél makkelijk. Maar is dat ook verstandig?”

Charles Michel (43) klopt zich op de borst. Dat heeft hij toch maar weer mooi gedaan, die begroting. Ook al apprecieert niet iedereen het werk van de premier even hard. “Och, kritiek zal er altijd zijn.” Zolang de partijvoorzitters – “Allemaal, echt waar” – hem blijven steunen en Donald Trump – “een vriendelijke man” – zijn verstand gebruikt, loopt het wel los. “Het is belangrijk dat iedereen het gevoel heeft dat het goed gaat.”

De premier lacht breed. Hij zit achter zijn bureau, krabbelt nog hier en daar een handtekening en grijnst. Het mag dan nog 36 graden zijn buiten, en ook binnen – airco is onbestaande in zijn kantoor in ...