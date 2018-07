Balen in de ban van pyromaan: “Hopelijk doet hij het nog een keer. En dan betrappen we hem”

Balen - Balen is bang. In de ban van de brandstichter die al een keer of tien vuur heeft gestookt in de buurt. Eerst een strobaal en een papiercontainer, dan leegstaande panden, nu woonhuizen pal in het centrum. “De kick moet elke keer groter, ­zeker? Maar hoeveel groter nog? Tot er iemand in blijft?”

Vicky Plees is er nog niet goed van. Midden in de nacht stak de pyromaan deze week de schutting achter haar huis in brand. Ze wil niet weten wat er was gebeurd als haar buurvrouw niet wakker was geworden ...