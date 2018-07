Grote baas van Amerikaans tv-netwerk beschuldigd van decennialang seksueel wangedrag: “Hij hield me in bedwang op een zetel in zijn kantoor”

Leslie Moonves, de CEO van tv-netwerk CBS in de Verenigde Staten, is beschuldigd van decennialang seksueel wangedrag. Dat schrijft de journalist van The New Yorker die ook al het seksuele misbruik van filmproducent Harvey Weinstein aan de kaak stelde.

Zes vrouwen vertelden aan journalist Ronan Farrow dat de nu 68-jarige Moonves hen van de jaren 80 tot eind jaren 2000 seksueel lastig viel in een professionele omgeving. Hij raakte hen aan en kuste hen onder dwang.

Illeana Douglas Foto: ss

Onafhankelijke bestuurders van CBS reageerden in een persbericht dat “alle beschuldigingen van persoonlijk wangedrag serieus moeten genomen worden”. Zonder Moonves bij naam te noemen, schreven ze dat de “onafhankelijke bestuurders van CBS het op zich nemen om de beweringen te onderzoeken die het duidelijke beleid ter zake schenden”.

Een van de vrouwen is ‘Six feet under’-actrice Illeana Douglas. Ze zegt dat Moonves haar ontsloeg voor een nieuwe tv-serie in 1997, nadat ze had geweigerd in te gaan op zijn avances. Dat ging van “gewelddadig kussen” tot haar in bedwang houden op een zetel in zijn kantoor.

Een andere vrouw, scenariste Janet Jones, zei dat Moonves ermee dreigde haar carrière te ruïneren als ze zou onthullen dat hij haar had proberen kussen, toen ze hem begin 1985 een scenario aanbood.

In een reactie aan de New Yorker zei Moonves “dat er tijden waren, tientallen jaren terug, dat er mogelijk vrouwen oncomfortabel waren met mijn avances”. “Maar ik hield steeds vast aan het principe dat ‘nee’ ook ‘nee’ betekende”, zei Moonves.