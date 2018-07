Het telefoontje waarmee de overdosis van Demi Lovato gemeld werd aan de hulpdiensten: “Geen sirenes, alsjeblieft!”

De Amerikaanse zender CNN heeft de opnames kunnen beluisteren van de oproep die naar de noodcentrale gedaan werd om dringende medische hulp te vragen voor de Amerikaanse zangeres Demi Lovato, die op dat moment buiten bewustzijn was door een overdosis drugs.

De mannelijke operator probeerde informatie te verzamelen over de patiënt, zo kon CNN vaststellen. Hij vraagt aan de vrouwelijke beller of ze bij de patiënt is. “Ik was bij haar, nu ben ik beneden. Er zijn nog anderen. We moeten gewoon snel iemand hier krijgen.” De vrouwelijke beller, waarvan niet bekend is wie dat net was, voegt er dan snel ook nog aan toe: “Wacht, geen sirenes alsjeblieft, oké?”

LEES OOK (+). Wereldwijd aanbeden voor haar stem en boodschap, maar gelukkig werd ze nooit: het tragische verhaal van Demi Lovato

“Neen, neen, dit is een medisch noodgeval. Ik heb daar geen controle over”, reageert de operator. “Dit is duidelijk een medisch noodgeval en we moeten daar zo snel als mogelijk geraken.”

Lovato werd uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. Ze bleek een overdosis te hebben genomen, van heroïne of zware pijnstillers. De zangeres, nog maar 25, had in het verleden al verslavingsproblemen. Onlangs had ze met het toepasselijke nummer ‘Sober’ nog laten weten dat ze was hervallen in haar oude gewoontes en ze verontschuldigde zich daarin aan haar ouders en fans.

Intussen is ze wakker en omgeven door haar familie.

LEES OOK. Sterren onthutst na overdosis Demi Lovato: “Ze was mijn idool”