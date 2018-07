In nog onopgehelderde omstandigheden zijn in de stad Robstown, in de Amerikaanse deelstaat Texas, vrijdagavond (plaatselijke tijd) vijf mensen omgebracht. Het gaat onder meer om drie bewoners van een rusthuis. Volgens de eerste mediaberichten stierven in dat rusthuis twee mannen en een vrouw, en werden kort daarop de lichamen van twee mannen ontdekt in een ander gebouw.