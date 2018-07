Rode dag op Europese wegen door vakantiegangers: hier is het meeste hinder

Het is vandaag een rode vakantiedag op de Europese wegen. Dat meldt mobiliteitsorganisatie VAD. “Het is de voorbode van de eerste zwarte zaterdag volgende week.” Piekuren voor het vertrek naar het zuiden liggen tussen 9 en 17 uur, wie terugkeert moet tussen 11 en 18 uur rekening houden met druk verkeer.

Dit weekend, halfweg de zomervakantie, is een weekend waarop veel mensen terugkomen van hun reis, of net op vakantie vertrekken.

“Het is momenteel al zeer druk op meerdere Europese wegen”, zegt Joni Junes van VAB. “Zo is het nu al heel druk op de Autoroute du Soleil in de Rhônevalei in Frankrijk. Ook voor de Gothardtunnel in Zwitserland is er file.”

“En als het nu al zo druk is, belooft dat voor straks”, zegt Junes. VAB raadt daarom ook aan om best tot na de middag te wachten om op vakantie te vertrekken. “Het drukste moment is wellicht rond half 1, daarna nemen de files weer af.”

Richting Zuiden:

Via Luxemburg en Lyon naar Spanje: in totaal +3uur 45 minuten

-A7 Lyon – Orange: +1u50min

-A9 Montpellier – Spaanse grens: +1u55min (hier gebeurde een zeer ernstig ongeval)

Via Lille, Parijs en Bordeaux naar Spanje: in totaal +1uur 40 minuten

-A10 Parijs – Bordeaux: +1u10min

-A630 Bordeaux – Spaanse grens: +30min

Voor de Mont-Blanctunnel richting Italië moet je momenteel 35 minuten aanschuiven.

Richting Noorden:

Het terugkerend verkeer verliest momenteel 20 minuten op de A7 tussen Orange en Lyon.

Richting Zuiden:

In Duitsland verlies je 1 uur op de A8 richting Oostenrijk van Rosenheim tot Salzburg.

Ook op de A5 tussen Frankfurt en Karlsruhe is de file afgenomen, daar verlies je momenteel 1 uur.

Richting Noorden:

Het terugkerend verkeer moet rekening houden met 1uur tijdverlies op de A8 Stuttgart - Karlsruhe

De vertraging in Oostenrijk is aan het toenemen:

-B179 Fernpassroute: +40 minuten

-Door meerdere files op de A10 Salzburg - Villach verlies je in totaal 1 uur.

-Wie verder door rijdt richting Slovenië moet voor de Karawankentunnel 50 minuten aanschuiven.

De wachttijd voor de Gotthardtunnel in Zwitserland richting Italië bedraagt momenteel 1 uur 30 minuten en daar moet je aan de grens bij Chiasso nog eens 20 minuten bij rekenen.

Ook op de alternatieve route via de San-Bernardinotullen op de A13 beginnen de eerste files zich te vormen, daar verlies je nu 25 minuten.