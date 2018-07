Zelfs na twee maanden is Liverpool-coach Klopp nog boos op Real Madrid: “Het was meedogenloos en grof”

Na een WK van vier weken heeft het clubvoetbal zich weer stilletjes aan op gang getrokken. Toch keek Liverpool-trainer Jürgen Klopp nog één keer terug naar vorig seizoen, toen zijn Reds de Champions League-finale verloren tegen Real Madrid.

Sergio Ramos was het gespreksonderwerp van de Duitser. De Spanjaard bezorgde eerst doelman Loris Karuis een hersenschudding met een elleboog en blesseerde daarna sterspeler Mo Salah met wat sommigen omschreven als een doelbewuste judoworp.

“Als je het terugkijkt en niet voor Real Madrid bent, kom je tot de conclusie dat het meedogenloos en grof is”, aldus Klopp. “Als je alle acties van Ramos achter elkaar zet, en ik kijk al voetbal sinds ik vijf jaar oud ben, dan kom je er een hele hoop tegen. Dit moet beter worden beoordeeld. Voor de videoref zou het een situatie moeten zijn om nog eens te bekijken. Niet om een rode kaart te geven, maar om eens goed te kijken wat er gebeurde.”

Klopp is van mening dat niet zomaar alles getolereerd mag worden, wat Ramos na de wedstrijd impliceerde door te stellen dat het “normaal” was wat hij deed. “Het was meedogenloos. Ik denk niet dat Mo in die situatie altijd geblesseerd zou zijn geraakt want het was ook een beetje ongelukkig. Maar dit moeten we niet willen. Ik weet ook niet of het nog eens gebeurt: de keeper een elleboogstoot geven, de topscorer neerhalen als een worstelaar en de wedstrijd winnen.”