Moeder die wegvlucht met haar twee zonen om hen uit handen te houden van gewelddadige partner moet naar de gevangenis

Een Spaanse vrouw is veroordeeld voor vijf jaar cel nadat ze met haar zonen wegvluchtte voor haar gewelddadige partner en een maand verdween.

Juana Rivas woonde samen met haar Italiaanse partner Francesco Arcuri op het Italiaanse eiland Sardinië. Arcuri sloeg Rivas, meerdere keren. De vrouw besloot in mei 2016 dan ook om haar partner te verlaten. Samen met haar kinderen trok ze weer naar Spanje, waar ze een klacht indiende tegen Arcuri voor huiselijke geweld.

Arcuri was in 2009 al eens veroordeeld voor huiselijk geweld tegenover Juana Rivas. Maar hij ontkende de nieuwe beschuldigingen. Een Spaanse rechtbank besliste intussen dat Arcuri het hoederecht kreeg over hun twee zonen, en dat Rivas hun twee kinderen dus aan Arcuri moest ‘geven’.

In plaats van dat te doen, verdween Rivas met haar twee zonen, en dat gedurende een maand. Die feiten dateren van vorige zomer. Uiteindelijk besloot Rivas haar twee zonen toch over te dragen en zichzelf aan te geven bij de politie.

Intussen werd er een rechtszaak opgestart tegen Rivas, omdat ze zich met haar kinderen had verborgen, ook al had de rechter het hoederecht aan Arcuri gegeven.

“Handelde als moeder”

Rivas zei in de rechtbank van Granada dat ze enkel “handelde als een moeder die wilde vermijden dat haar kinderen zouden moeten teruggaan naar een plaats waar zij werd misbruikt.”

“Ik heb in een hel geleefd op Sardinië”, zei ze ook nog. “Francesco sloot me uren op, sloeg me, spuwde in mijn gezicht, trok aan mijn haar,...” Volgens Rivas hebben ook haar kinderen (die intussen 4 en 12 jaar oud zijn) afgezien. “En zeker de oudste was getuige van heel wat van het misbruik.”

Foto: EPA-EFE

De rechtbank erkende dat Arcuri eerder al schuldig werd bevonden aan huiselijk geweld. Maar de rechtbank wees er ook op dat het koppel nadien beslist had om het toch nog te proberen, dat Rivas mee naar Italië was verhuisd en dat het koppel een tweede kind had gekregen. Volgens de rechtbank was er geen bewijs van enig misbruik na het incident van huiselijk geweld in 2009 waar Arcuri voor was veroordeeld. Een psycholoog heeft ook de oudste zoon onderzocht en vond geen bewijzen van traumatische ervaringen die aan huiselijk geweld konden gelinkt worden.

“De feiten die wij zien, is dat Rivas in de zomer van 2016 besloot om te scheiden van haar echtgenoot, en dat ze zich toen realiseerde dat het hoederecht van de kinderen een groot struikelblok zou zijn.”, klonk het bij de rechters. Volgens de rechtbank besloot Rivas daarop om het argument van het huiselijk geweld uit te buiten om het hoederecht te kunnen verkrijgen, waarna ze de kinderen ontvoerde.

#JuanaEstáMiCasa

Rivas werd daarom veroordeeld voor 5 jaar cel. Ze verliest ook voor zeker 6 jaar het hoederecht op haar kinderen, en moet ook een boete betalen van 30.000 euro, om de gerechtskosten te betalen en als schadevergoeding voor Arcuri.

De zaak kreeg heel wat aandacht in Spanje, omdat de aandacht ermee gevestigd wordt op huiselijk geweld in Spanje en de houding van het land tegenover slachtoffers ervan. Op sociale media zijn er heel wat verontwaardigde reacties op de uitspraak. Op Twitter werd ook de hashtag #JuanaEstáMiCasa (“Juana is in mijn huis”) gelanceerd, om steun uit te drukken voor de vrouw.

De advocaat van Rivas heeft intussen aangegeven in beroep te gaan. Hij voegde er nog aan toe dat de uitspraak uiterst onfair is en dat het een grote mislukking is van het Spaanse en Italiaanse rechtssysteem.