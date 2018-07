Real Madrid “haakt af” in strijd om Hazard door twee redenen, nieuwe naam als opvolger Courtois

Waar spelen Eden Hazard en Thibaut Courtois volgend seizoen? Die vraag houdt heel wat Belgische voetbalfans bezig. Real Madrid is nadrukkelijk geïnteresseerd in beide Rode Duivels, maar komt het wel tot twee transfers? Als we de zaterdagedities van AS en The Daily Mail mogen geloven niet...

Chelsea zou er alles aan doen om te voorkomen dat Hazard deze zomer richting Spanje trekt. De Blues zouden volgens The Daily Mail daarom vasthouden aan een onwaarschijnlijk vraagprijs van 200 miljoen pond. Dat is bijna 225 miljoen euro en zou een wereldrecord zijn aangezien Neymar 222 miljoen kostte.

The Daily Star voegt daar nog aan toe dat nieuwbakken Chelsea-coach Maurizio Sarri van plan is om van Hazard zijn kapitein te maken voor het komende seizoen.

Foto: rr

Daarbovenop komt het nieuws van de Spaanse krant AS dat Real Madrid-trainer Julen Lopetegui zijn veto gesteld zou hebben tegen de komst van Hazard. De Spanjaard zou zijn vertrouwen willen geven aan Isco en Marco Asensio in plaats van een nieuwe ‘Galactico’ in huis te halen deze zomer.

LEES OOK (+): Gevangen op grote berg geld: waarom Real Madrid geen supersterren meer koopt

Foto: Photo News

Courtois

De kans dat Thibaut Courtois naar Madrid verhuist is een stuk groter. Onze nationale doelman heeft namelijk al een persoonlijk akkoord met Real Madrid, maar Chelsea wil eerst een vervanger in huis halen. Kasper Schmeichel van Leicester City werd al genoemd, maar volgens Sky Sports staat Jordan Pickford hoog op de Londense verlanglijst. De 24-jarige doelman van Everton speelde dan ook een sterk WK met Engeland. Ook Jack Butland (Stoke City) zou een van de alternatieven zijn.