Landbouwer treft overleden motorrijder aan op afgelegen weg

Dikkebus / Ieper / Heuvelland - Bij een ongeval op de Ouderdomseweg in Dikkebus bij Ieper is zaterdagochtend een man om het leven gekomen.

Het gaat om een man van 63 uit Heuvelland. Hij reed met de motor van Dikkebus naar Reningelst. Vermoedelijk heeft de motorrijder iets gekregen aan zijn hart en is hij daarop in de gracht beland. Dat bevestigt de wetsdokter, die aangesteld werd door het parket. De man had hartproblemen

Er waren alleszins geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Een landbouwer zou de motorrijder gevonden hebben.

De hulpdiensten snelden ter plaatse en probeerden de man nog te reanimeren, maar tevergeefs.

Door het ongeval is de Ouderdomseweg, een vrij afgelegen weg op het platteland, zaterdagvoormiddag afgesloten.