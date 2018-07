Chaos in luchthaven München nadat volledige terminal moet ontruimd worden door veiligheidsprobleem

Op bevel van de politie is een volledige terminal op de luchthaven van München ontruimd nadat iemand zonder toestemming langs een veiligheidscontrole was geglipt. Alle activiteiten in Terminal 2, die voornamelijk door Lufthansa en haar partnermaatschappijen wordt gebruikt, werden stilgelegd.

De politie van Beieren en de luchthaven hebben nog geen details gegeven over het incident. Reizigers op de luchthaven zeggen via sociale media dat ze het vliegtuig niet mogen verlaten, of klagen over geschrapte of vertraagde vluchten. Op foto’s en video’s is te zien dat de aankomsthal vol mensen staat die wachten op informatie.

@lufthansa Chaos an Flughafen München. Und kaum ein Schalter ist besetzt. Wie kann das sein?

? pic.twitter.com/lQdxjubA0q — Oliver Suske (@s_star1711) July 28, 2018

Räumung Terminal 2 in #München zu Ferienbeginn. Ein Passagier ist wohl durch die Sicherheit gerutscht. Und jetzt finden sie ihn nicht. Ich enthalte mich eines Kommentars - Hauptsache meine Kosmetika sind in durchsichtigen Beuteln.... #Muenchen #flughafenmuenchen pic.twitter.com/yN5J7EwqO2 — Manuel A. (@pinokw) July 28, 2018

De luchthaven van München is de op een na drukste van Duitsland. Net dit weekend begint de zomervakantie van zes weken in Beieren en is het er extra druk.