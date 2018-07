Politici barsten in lachen uit wanneer ze wel erg vreemde dorpsnamen horen

In de Afrikaanse republiek Ghana is een parlementszitting donderdag op een lachsalvo uitgedraaid. De vraag van een parlementslid om enkele dorpjes van elektriciteit te voorzien werd op hilariteit onthaald omdat de dorpsnamen wel erg vreemd klonken.

Het was parlementslid John Frimpong Osei die enkele dorpen graag van elektriciteitsaansluiting wilde laten voorzien en daar donderdag een vraag over stelde in het parlement. Maar veel verder dan de dorpsnamen kwam hij niet. Het ging om Etwe nim Nyansa, Kote ye Aboa en Shua ye Morbor - wat vanuit het plaatselijke dialect Twi vertaald respectievelijk ‘Vagina is wijs’, ‘Penis is gek’ en ‘Teelballen zijn droef’ wil zeggen.

In een video is te zien hoe het parlement in een gezamenlijke bulderlach schoot. “Als we hen van elektriciteit voorzien, verstoren we misschien hun nachtelijke activiteiten”, voegde minister van Energie nog grappend toe. Gelukkig antwoordde hij ook in alle ernst dat hij de vraag in overweging nam en verder zal onderzoeken.