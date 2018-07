Beloftevolle snowboardster (18) laat het leven: “Rust zacht, kleine kampioen”

De beloftevolle Britse snowboardster Ellie Soutter is woensdag op haar achttiende verjaardag overleden. Dat meldt Team GB, het Britse Olympisch Comité. “Ellie was een ongelooflijk populair en geliefd lid van ons team”, klinkt het in een reactie.

Ellie Soutter was specialist in de disciplines freeride en boardercross en werd aanzien als één van de beste en meest beloftevolle snowboarders van Groot Brittannië. Vorig jaar won ze nog de enige Britse medaille op het European Youth Olympic Winter Festival in Turkije. Ze had er de laatste weken een training in het buitenland op zitten, maar is woensdag in Groot-Brittannië overleden op haar achttiende verjaardag.

“Ellie was een ongelooflijk populair en geliefd lid van ons team”, laten High Robertson en Ben Hawes van het Britse Olympisch Comité laten weten in een gezamenlijke verklaring. “Onze gedachten zijn nu bij haar familie en vrienden in deze droeve tijd.”

“Deze wrede wereld heeft mijn soulmate en ‘Bessie’ van me weggenomen op haar achttiende verjaardag”, schreef vader Tony Soutter op Facebook. “Ik was zo trots op de prachtige jonge vrouw die ze geworden was. Ellie, ik zal je meer missen dan je je ooit kon inbeelden. Rust zacht, kleine kampioen.”