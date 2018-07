Turkse topclub meldt zich voor Simon Mignolet, Liverpool plakt stevige vraagprijs op gewilde Divock Origi

Bij Liverpool hebben ze deze zomer eens goed zot gedaan. De Reds haalden flink wat versterking in huis en dat zal naar alle waarschijnlijkheid ten koste gaan van de twee Belgen in de selectie: Simon Mignolet en Divock Origi.

Door de komst van de duurste doelman ooit Alisson Becker lijkt het verhaal van Mignolet op Anfield definitief voorbij. De Rode Duivel werd vorig seizoen al naar de bank verdreven door Loris Karius en derde doelman spelen, behoort uiteraard niet tot de mogelijkheden. Mignolet werd al gelinkt aan verschillende clubs, waaronder AS Roma en zelfs FC Barcelona.

SKY SOURCES: @Besiktas make contact with @LFC over a deal to sign goalkeeper Simon Mignolet. #SSN pic.twitter.com/UTTqG5h5j2 — Sky Sports News (@SkySportsNews) 27 juli 2018

Volgens Sky Sports heeft nu ook Besiktas zich gemeld. De Turkse topclub zou al contact gezocht hebben met Liverpool. Momenteel rekent de club op de 34-jarige Tolga Zengin om de netten schoon te houden en dus is een upgrade welkom. Liverpool zou 15 miljoen euro willen voor Mignolet.

Besiktas werd na twee titels op rij wel pas vierde vorig seizoen en speelt daarom in de voorrondes van de Europa League.

Foto: AFP

Gewilde Origi

Ondertussen wordt ook Origi naar de uitgang begeleid bij Liverpool. De aanvaller werd vorig seizoen uitgeleend aan Wolfsburg en scoorde zes keer in de Bundesliga. Nu is er interesse van onder andere Fulham en Valencia, maar de Reds hebben een vraagprijs van 30 miljoen euro op het hoofd van de 23-jarige aanvaller geplakt aldus The Telegraph.