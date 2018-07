Sporting Lissabon legt ook klacht neer bij FIFA na transfer van toptalent Gelson Martins

Na eerder protest te hebben aangetekend tegen de overgang van doelman Rui Patricio naar Wolverhampton Wanderers heeft Sporting Lissabon vrijdag ook een klacht neergelegd bij de Wereldvoetbalbond FIFA tegen de transfervrije overgang van toptalent Gelson Martins naar Atlético Madrid.

De Madrilenen meldden woensdag dat ze buitenspeler Gelson Martins transfervrij overnamen van Sporting Lissabon. Hij tekende in het Wanda Metropolitano Stadion een overeenkomst voor zes jaar. Martins had eerder zijn nog vier seizoenen lopende contract bij de club uit Lissabon verbroken omdat hij vreesde voor zijn veiligheid. In mei hadden supporters van de Portugese club spelers en staf immers fysiek bedreigd bij een training. Sporting verspeelde op de laatste speeldag zijn tweede plaats in de Primeira Liga en wist zich zo niet te kwalificeren voor de Champions League. Dat frustreerde de fans mateloos. Een groot deel van de hooligans zit momenteel in hechtenis. Negen spelers kondigden nadien aan de club te zullen verlaten omdat ze voor hun veiligheid vrezen.

Sporting aanvaardt de gang van zaken echter niet. Het diende een klacht in bij de FIFA en wil sancties voor zowel speler als club. Volgens de Portugese krant A Bola zou Sporting een som van honderd miljoen euro eisen van Atlético, dat is de gelimiteerde afkoopsom die in het contract van de negentienvoudig Portugees international stond.