Vrouw bestolen na incident met pepperspray aan hoofdpodium van Tomorrowland

Tijdens het tweede festivalweekend van Tomorrowland is er op de eerste avond een incident geweest met pepperspray. Een van de festivalgangers getuigt daarover op Facebook. Door het incident is ze haar bankkaart, identiteitskaart en smartphone kwijtgeraakt.

De vrouw vertelt op Facebook hoe ze vrijdagavond aan de Main Stage van het festival belaagd werd met pepperspray. In de mensenmassa die wegvluchtte voor de pepperspray, werd ze bestolen. Haar bankkaart en identiteitskaart is ze kwijt. Ook haar smartphone werd gestolen, en daar is de festivalganger Kora-Li Melis, bijzonder boos om. “Op de sd-kaart van mijn telefoon stonden honderden foto’s van mijn kinderen, van uitstapjes en vakanties….” zegt ze. Ze richt zich tot de dieven. “Deze zijn voor u totaal waardeloos en hebben voor mij een ontzettend grote emotionele waarde. Heb dan aub het lef om deze -al is het anoniem- op een of andere manier aan mij terug te bezorgen!”

De vrouw heeft intussen aangifte gedaan gedaan. De federale politie is een onderzoek gestart. De organisatie van Tomorrowland bevestigt en betreurt het incident.

“Pepperspray is een verboden wapen in België. Dat geld natuurlijk ook op ons festivalterrein”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. “Onze veiligheidsmensen doen bij de toegangscontroles aan het terrein hun uiterste best om dit soort voorwerpen te onderscheppen. Maar helaas valt het niet uit te sluiten dat op tienduizenden festivalgangers enkele mensen met slechte bedoelingen door de mazen van het net glippen.”

De organisatie van Tomorrowland laat nog weten dat ze geen weet hebben van gelijkaardige incidenten tijdens het eerste festivalweekend. Wel werden er toen meerdere smartphones van festivalgangers gestolen.

Foto: tomorrowland moreno zondag

