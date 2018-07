Chaumont-Gistoux -

Een voetganger is in de nacht van vrijdag op zaterdag omgekomen toen hij de E411-snelweg, ter hoogte van Corroy-le-Grand, overstak. Dat is vernomen bij de Waals-Brabantse hulpdiensten. De bestuurder van het voertuig pleegde vluchtmisdrijf. Er wordt een expert ter plaatse gestuurd.