IJsbeer valt man aan op Spitsbergen

Op Spitsbergen, de eilandengroep in het noorden van Noorwegen, is zaterdag een man aangevallen door een ijsbeer. Dat gebeurde toen een groep toeristen van een cruiseschip aan land ging met een kleinere boot. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt. De man raakte gewond, maar zijn toestand is stabiel. De ijsbeer werd doodgeschoten.

De toeristen reisden met het schip MS Bremen, dat vaart voor een Duitse rederij. De aanval gebeurde op het eilandje Sjuøyane. Een helikopter vloog de gewonde man van daar naar Longyearbyen, de grootste nederzetting op Spitsbergen. Het is niet duidelijk of het om een toerist of een crewlid gaat. Ook zijn nationaliteit werd niet vrijgegeven. De politie op Spitsbergen onderzoekt het incident.