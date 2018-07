De wanhopige zoektocht naar zijn dochtertjes hield het hele land in de ban, maar nu krijgt vader tragisch nieuws

De balans na de bosbranden in Griekenland is zwaar. Zeker 88 mensen kwamen om het leven. Twee van hen zijn Sophia en Vasiliki Philippopoulos, een tweeling die na de branden vermist raakte. Vader Yiannis had de voorbije dagen nog hoop om zijn dochters levend terug te vinden, maar die hoop werd nu helemaal weggevaagd.

Yiannis Philippopoulos deed de voorbije dagen op de Griekse televisie een wanhopige oproep om hem te helpen zijn dochters te vinden. De negenjarige tweeling waren bij hun grootouders toen de brand in Mati uitbrak. Sindsdien had Yiannis niks meer van hen vernomen. Ook de grootouders zijn vermist.

Vader Yiannis trok samen met zijn echtgenote het gebied rond op zoek naar zijn meisjes. Ze gingen langs bij politiekantoren, ziekenhuizen en zelfs mortuaria.

Sofia en Vasiliki

De hoop dat Sophia en Vasiliki nog in leven waren vergrootte toen Yiannis zijn kinderen op tv-beelden dacht gespot te hebben in een van de reddingsboten. Ook toen een andere vader zei dat het niet Sophia en Vasiliki waren op de boot, maar zijn dochters, bleef Yiannis ervan overtuigd dat het zijn tweeling was op de boot.

Intussen had echter ook de Griekse kustwacht de namen van de mensen die op de reddingsboten hadden gezeten, en van Sopia en Vasiliki was geen spoor.

De familie van de twee had intussen een detective ingehuurd om mee te zoeken naar Sophia en Vasiliki. Aanvankelijk zonder resultaat. En dus bleven de twee op de lijst van vermiste personen staan na de brand. Nog een veertigtal andere mensen stonden en staan op die lijst. Het zijn zowel mensen die nog niet werden gevonden als mensen die wellicht wel al, dood, werden gevonden, maar waarbij die lichamen nog niet geïdentificeerd werden.

Dat lijkt nu ook het geval te zijn voor Sophia en Vasiliki. De vrees van Yiannis is intussen uitgekomen: de namen van zijn dochters moeten van de lijst van vermisten geschrapt worden. De twee meisjes werden geïdentificeerd als dodelijke slachtoffers.

De meisjes werden teruggevonden verstrengeld in de armen van hun grootouders, op het terrein waar dinsdagochtend 26 verkoolde lichamen waren ontdekt. Daar zochten ze wellicht voor de vlammen een ontsnappingsroute richting de zee, maar omdat het terrein aan een klif gelegen is, hebben ze die route waarschijnlijk niet gevonden.

Yiannis Philippopoulos Foto: Screenshot

En zo komt er een einde aan de zoektocht van Yiannis Philippopoulos die de Griekse media de voorbije dagen in de ban hield.

Veel kinderen

Dokters hadden voordien al aangegeven dat er zich veel kinderen onder de doden bevinden. Mati, waar de bosbranden het hardst toesloegen, is namelijk een populair vakantieoord voor toeristen met kinderen en voor oudere mensen die hun kleinkinderen tijdens de schoolvakanties meenemen naar daar.

De bosbranden laaiden in alle hevigheid op begin afgelopen week in de regio rond hoofdstad Athene. Duizenden Grieken moesten hun woning verlaten om veiligheid te zoeken. Veel mensen trokken naar het strand en naar de zee.

De branden hebben niet alleen bossen, maar ook honderden woningen en auto’s verwoest. De menselijke tol is ook zeer zwaar: zeker 88 mensen lieten het leven en bijna 200 mensen raakten gewond. Ook een Vlaamse toerist stierf bij de bosbranden.

De Griekse regering vermoedt dat de bosbranden het werk zijn van brandstichters.

