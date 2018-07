En of het warm was: vrijdag hoogste temperatuur ooit gemeten in België

38.8 graden Celcius. Zo warm was het vrijdag in Hechtel-Eksel in Limburg. En dat is een (evenaring van een eerder) warmterecord. Nog maar één keer was het zo warm in België.

Limburg was vrijdag de warmste plaats van ons land. Zeker in de gemeente Hechtel-Eksel was dat het geval. De temperatuur die daar gemeten werd, klom tot 38,8 graden. Dat is een evenaring van het record van 2015. Toen was het in Luik-Monsin even warm.

De waarden van de KMI-klimatologische stations zijn binnen (deze rapporteren niet uurlijks maar dagelijks). De warmste plek in België was gisteren Hechtel-Eksel (Limburg) met 38,8 graden, een evenaring van het nationaal record op 2/7/2015 in Luik-Monsin. — David Dehenauw (@DDehenauw) July 28, 2018

In Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant is het gisteren sinds het begin van de metingen ook nog nooit zo warm geweest. De hoogste temperatuur in Oost-Vlaanderen was vrijdag 38,4 graden. Dat was in Bassevelde. In West-Vlaanderen klom de temperatuur in Wevelgem tot 37,9 graden. In Vlaams-Brabant staat Kapelle-op-den-Bos bovenaan het lijstje met 38,5 graden.

In Antwerpen bleek Westmalle de warmste gemeente, met 37,8 graden. Dat is niet de hoogste waarde die ooit werd gemeten in de provincie, maar wel een van de hoogste waarden ooit daar.

Vrijdag was het al de vierde dag op rij dat het tropisch warm was in ons land, en dat in een periode waarin het al een tijdje heel zomers is. Donderdagnamiddag was het bijvoorbeeld 31,7 graden in Ukkel. Daarmee kwamen we officieel in een hittegolf terecht.