Sterke generale repetitie voor KV Mechelen met zege bij Willem II

Een week voor de start van de Proximus League speelde KV Mechelen zaterdagmiddag een oefenwedstrijd op het veld van het Nederlandse Willem ll. Malinwa keert met een zege terug naar de Dijlestad: 0-1.

Achter gesloten deuren dicteerde Willem II, vorig seizoen dertiende in de Nederlandse Eredivisie, in de aanvangsfase de wet. Toch was het KV Mechelen dat op voorsprong kwam. Cornet legde met het hoofd prima terug tot bij Tainmont, die het leer met zijn linker in de winkelhaak poeierde.

Halfweg de eerste helft ranselde Castro knap een poging van Meissner uit zijn doel. Willem II claimde het meeste balbezit, maar kansen bleven uit. Het was zelfs Malinwa dat aan de overkant via een schotje van Storm dreigde. Ook Corryn besloot tevergeefs zijn kans na een niet optimaal uitgevoerde tegenaanval. Vlak voor rust gingen Van Wijk en Cocalic nog even verbaal in de clinch na een grote kans - weliswaar uit buitenspel - van Sol.

Togui

Na de rust kwam Togui een bleke Engvall vervangen. De Ivoriaan dreigde meteen met een trap op doel. Voor Willem II dwong Sol Castro tegen de grasmat. Toen Schoofs Togui bediende, had de Ivoriaan de 0-2 aan de voet, maar hij besloot te zwak. KVM groeide en Willem II hapte naar adem. Dat deed ook Tainmont na een goeie rush op links.

Aan de overkant trof Coulibaly eerst de paal en daarna de handen van Castro. Het vijfde kwartier was aangenaam om kijken. Crowley kreeg nog geel na een lelijke trap op Schoofs, Togui mikte op pass van Cornet naast. En ook op voorzet van Storm miste de Ivoriaan onbegrijpelijk. Zo bleef het 0-1 voor KVM in een goede generale repetitie voor de competitiestart, volgende week tegen OH Leuven.

Dinsdag oefent geel-rood nog een laatste keer tegen SK Londerzeel. Allicht treedt het aan met spelers die nog maar weinig aan spelen toekwamen.

KV Mechelen: Castro, Corryn, Cocalic, Swinkels, Bijker, Storm (80’ De Witte) Sylla, Schoofs (87’ Matthys), Tainmont, Engvall (46’ Togui), Cornet (85’ Pedersen).

Doelpunten: 8’ Tainmont (Cornet) 0-1.