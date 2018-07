Politie haalt nachtelijke zwemmers op zoek naar verkoeling uit zwemvijver in Boekenbergpark

Deurne - De politie heeft vrijdagavond tien zwemmers uit de zwemvijver in het Boekenbergpark in Deurne geplukt.

De mannen waren na sluitingstijd het park ingeklommen voor een frisse duik, maar werden al snel gevat door de politie. De nachtelijke zwemmers krijgen een boete.

De ecologische zwemvijver in het Boekenbergpark is een populaire plek om verkoeling te zoeken tijdens de zomermaanden. Ook na sluitingstijd: illegale zwemmers zijn al geruime tijd een probleem in het park. Soms gaan de nachtelijke zwempartijen gepaard met luidruchtige feestjes en andere overlast voor omwonenden.

De politie gaf eerder al aan harder op te zullen treden tegen personen die na de openingstijden het gebied betreden.