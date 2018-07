Arsenal en PSG zorgen voor merkwaardige toss voor oefenwedstrijd die Gunners domineren

Op de International Champions Cup was het vandaag onder andere aan Arsenal en PSG om elkaar te bekampen. De Gunners dolden met de Franse kampioen en wonnen met 5-1. Mesut Özil, Alexandre Lacazette (2), Rob Holding en Eddie Nketiah scoorden voor de Engelse topclub. PSG kon enkel scoren via een elfmeter van Christopher Nkunku. De wedstrijd was ook al leuk begonnen met een opmerkelijke toss. Die gebeurde deze keer niet met een muntje maar met... een kredietkaart.

?? | Kop of munt? Op de #InternationalChampionsCup gaat de toss net even wat anders... pic.twitter.com/OYPInHUAn5 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 28 juli 2018