Hilarisch of gewoon lelijk? Shirts van Engelse amateurclub gaan opnieuw viraal: “Nog erger dan vorig seizoen”

De Engelse amateurclub Bedale AFC doet het opnieuw. Iedereen was het vorig seizoen over eens dat de club de lelijkse shirts ooit had, maar dit jaar doet het opnieuw een gooi naar die twijfelachtige eer. Hun shirts én broekjes vormen namelijk een grote hotdog… mét mosterd en ketchup. “The wurst shirt ever”, is één van de vele geniale commentaren.

Even een flashback naar vorig seizoen. Bedale AFC, dat uitkomt in de North Riding Football League Division One, stelt zijn opmerkelijke outfit voor. Het ontwerp bestaat uit een roze short en een shirt met alleen maar worsten op. “De lelijkste shirts ooit”, klonk het unaniem op Twitter. Het design was een ideetje van shirtsponsor Heck. U kan het al raden: Heck is een voedselbedrijf, gespecialiseerd in worsten, hotdogs en gehaktballen.

(links de shirts van dit seizoen, rechts die van de voorbije competitie)

De Engelse club AFC Bedale wint toch wel de 'allerlelijkste outfit van het seizoen'-award hoor. Een deel van de verkoopopbrengst gaat naar het goede doel (prostaatkankerresearch), dat dan weer wel. pic.twitter.com/7RtzSBtISN — McGnocface (@arcinho) 28 juli 2018

Het gaf de ploeg wel een boost, want het pakte de titel in zijn competitie. Dit jaar heeft het marketing team van Heck zich opnieuw overtroffen. De nieuwe outfit is volgens de 63-jarige voorzitter Martyn Coombs “nog lelijker dan vorig jaar. Ik vind hem wel beter, juist omdat hij erger is dan die van het voorbije seizoen. Daarop kon je pas van dichtbij zien dat het om worsten ging, nu zie je 11 hotdogs rondlopen. Het is duidelijker”, klinkt het bij Daily Mail. En wat vinden de spelers ervan? “Ze voelen zich er goed in, omdat het uniek is”, aldus de voorzitter. “Het geeft ons ook een voordeel, want de tegenstander is afgeleid door onze shirts”, besluit hij lachend.

Niet alleen de voorkant is ingepalmd door de verwijzing naar worsten, ook aan de achterkant is gedacht. De nummers zijn een aaneenschakeling van - jawel - worsten, en er is ook nog een slogan. “You’ll never pork alone…” Niet iedereen is echter fan, of wat dacht u? Al is de reden bij sommigen ietwat vreemd. “Het is verschrikkelijk… je doet geen ketchup op een hotdog.”

AFC Bedale wordt gesponsord door de lokale worstenfabriek. Daarom spelen ze dit jaar in een hot dog-shirt. Op de achterkant staat 'You’ll Never Pork Alone’ en het rugnummer bestaat uit twee worsten. Een soort anti-Forest Green Rovers. pic.twitter.com/vNXK63QRXO — Joris van de Wier (@doingthe116) 25 juli 2018

It's terrible. You never put ketchup on a hot dog. — TeamSlack (@TeamSlack4) 24 juli 2018

De club heeft naast lelijke shirts ook wel een goed hart. Vorig seizoen liet het replica’s en wieleroutfits maken van hun opvallende tenue, een deel van de opbrengst ging naar prostaatkankerresearch. Ook dit seizoen lijkt dat het geval te zullen zijn. De shirts van het voorbije jaar waren alvast een succes, het lijdt dan ook geen twijfel dat ook de hotdogpakjes de deur zullen uitvliegen.

Of ze de allerlelijkste ooit zijn, wordt desondanks een spannende strijd met onder meer de Spaanse derdeklasser Loja CD. Dat pakte afgelopen seizoen uit met grote garnalen op hun borst én rug. En in 2015/2016 speelde de Spaanse tweedeklasser CD Guijuelo met ham op het shirt. Mooi is anders, maar creatief zijn ze wel.

Goede opvolger van deze pic.twitter.com/FxXwv9HFle — Thomas v O (@Thomasvanosss) 28 juli 2018