Politie bevrijdt kind uit snikhete wagen na verstrooidheid van grootmoeder: “Mijn hart ging wild tekeer”

De Amerikaanse Dorothy Cosby uit Atlanta zal de lokale politie nog lange tijd erg dankbaar zijn. Enkele agenten moesten woensdag snel reageren om een meisje van amper één jaar te bevrijden uit een snikhete wagen. Ze werd even voordien per ongeluk opgesloten door haar grootmoeder, die in een moment van verstrooidheid haar sleutels en gsm in de wagen liet liggen.

Het waren erg beangstigende minuten voor Cosby. Ze was net gaan winkelen bij een lokale kruidenier toen ze haar kleindochtertje London in de wagen wilde plaatsen. Toen ze echter de achterdeur sloot, besefte ze niet dat haar sleutels en gsm nog in de bestuurdersstoel lagen. Kort nadien raakte ze in paniek en vreesde ze het ergste. “Ik bleef maar trekken aan de deur in de hoop dat die toch nog zou opengaan”, vertelde ze aan lokale media. “Ik wist dat het erg warm was in de auto. Mijn hart ging wild tekeer.”

Doordat ook haar gsm in de wagen lag, besloot ze een toevallige voorbijganger te vragen om de politie te verwittigen. Amper drie minuten later waren ze al ter plaatse, onder wie Andrew Gilchrease. Op bodycambeelden van de politie valt te zien hoe hij noodgedwongen een van de ramen moest inslaan om de wagen te openen. “Op dat ogenblik maakte me dat niks uit”, aldus Cosby. “Ik was immers veel meer in de problemen gekomen indien er iets zou gebeurd zijn met London.”

Geen straf

Dankzij de snelle interventie was de peuter maar een vijftal minuten opgesloten in de wagen. Aangezien het ging om een ongeluk, riskeert Cosby geen straf. Naar aanleiding van het incident wil ze ook andere ouders en grootouders waarschuwen om niet dezelfde fout te maken.