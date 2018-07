Baby overlijdt nadat mama hem vergeet af te zetten aan crèche

In de Amerikaanse staat Indiana is een baby’tje overleden nadat zijn moeder hem in de auto was vergeten. Het drie maanden oude jongetje zat de hele dag in een bloedhete auto. De hulpdiensten roepen iedereen op om altijd de achterbank te checken bij het verlaten van de wagen.

De moeder van het jongetje uit Indianapolis bracht haar dochtertje naar school. Ze vergat daarop haar zoontje af te zetten bij de crèche en begon - net als iedere andere dag - aan haar werkdag. Toen ze rond halfvijf terug kwam bij haar auto, was het drie maanden oude kind niet meer bij bewustzijn. Ze haalde hem uit de auto en begon hem mond-op-mondbeademing te geven, maar dat mocht niet meer baten. Haar zoontje Aiden was al overleden.

29ste keer

“Ik snap niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Mijn hart is gebroken”, zegt de vader van Aiden tegen lokale media. De politie is een onderzoek gestart naar de dood van het jongetje. De vader van het jongetje hoopt dat zijn hartverscheurende verhaal andere ouders waarschuwt. “Zodat dit niet nog een keer gebeurt.”

Aiden is de 29e die dit jaar in Amerika is overleden in een hete auto. Hulpdiensten roepen automobilisten op om altijd voor de zekerheid hun achterbank te checken.