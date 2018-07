Populaire Limburgse rapper (28) onverwachts overleden

Boorsem / Maasmechelen - De populaire Maasmechelse rapper Aziz Özel is zaterdag op 28-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Hulp mocht niet meer baten.

Het levenloze lichaam van Özel werd bij zijn huis aangetroffen. De oorzaak van het overlijden is nog niet bekend, mogelijk gaat het om hartfalen, schrijft Het Laatste Nieuws. Het parket is een onderzoek gestart.

De rapper, die onderdeel uitmaakt van de groep La Famiglia, is een bekend gezicht in de Limburgse gemeente. Hij werkte jarenlang op de jeugddienst en gaf een tijd leiding aan jeugdhuis ’t Alibi.

Na het overlijden kwamen zo’n honderd vrienden en fans samen bij de woning van de rapper. Op de Facebookpagina van Özel wordt emotioneel gereageerd op het nieuws. “Rust in vrede Aziz. Je bent een voorbeeld voor mij en vele andere binnen het hiphop genre. Je gaat gemist worden”, schrijft iemand.

Zeldzame diamant

“Verschrikkelijk nieuws. Meer dan alleen maar een rapper was hij een top jeugdwerker, een jonge vader, een vriend en een grote broer voor veel jongeren. Maasmechelen verliest een zeldzaam diamant”, laat een ander weten.

“Een zwarte dag voor Maasmechelen. We hebben allen een vriend verloren, een luisterend oor, altijd klaar voor een knuffel. Hij is een steun geweest voor veel jongeren en iedereen die er nood aan had op zijn pad”, klinkt het nog.