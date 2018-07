Trump wil wetgeving over bedreigde diersoorten terugschroeven, maar zonder waren deze dieren er niet meer geweest

Het Witte Huis is van plan om bestaande milieuwetgeving die het beschermen van bedreigde dier- en plantensoorten regelt, in te perken. De zogeheten Endangered Species Act heeft de afgelopen 40 jaar echter het voortbestaan van tal van dieren verzekerd. Een greep uit de iconische soorten die er zonder de wet niet meer waren geweest.

De Endangered Species Act (ESA) werd in 1973 ingevoerd in de Verenigde Staten. Vandaag de dag worden meer dan 2.300 planten- en diersoorten, die door de mensheid uit hun natuurlijke habitat werden verdreven, beschermd onder de ESA. Het is dan ook een belangrijke wet voor de met uitsterven bedreigde Amerikaanse flora en fauna.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken stelde vorige week echter grote veranderingen voor om de ESA terug te schroeven. Volgens de regering Trump bestaat (een deel van) de wet uit bureaucratische regeltjes, die vervelend zijn voor bepaalde industrieën, zoals de mijnbouw. De aanpassingen zouden mogelijk betekenen dat toekomstige bedreigde diersoorten in de VS niet automatisch beschermd worden onder de ESA.

Om het belang van de Endangered Species Act te tonen, lijstte CNN tien bekende diersoorten op die er zonder de wetgeving niet meer waren geweest.

Amerikaanse zeearend

De Amerikaanse zeearend -of de witkopzeearend- is niet zomaar een vogel voor de Amerikanen. Het dier is sinds 1782 hét symbool van het land. Aan het eind van de vorige eeuw dreigde de vogel uit te sterven, maar dankzij de ESA is de populatie inmiddels stabiel.

Huidige status: de Amerikaanse zeearend werd in 2007 van de lijst met bedreigde diersoorten gehaald. Tegenwoordig zijn er ongeveer 70.000 in de VS en Canada te vinden.

Foto: AFP

Mississippialligator

Deze alligator dreigde voorgoed te verdwijnen toen hij in 1967 onder de Amerikaanse wetgeving beschermd werd. Bovendien werd de productie en handel van goederen gemaakt van het dier aan banden gelegd.

Huidige status: nog altijd bedreigd (maar niet meer met uitsterven). Doordat de mississippialligator op zijn soortgenoten lijkt, wordt hij nog geregeld gedood. Er zijn er circa vijf miljoen in de zuidoostelijke kustgebieden in de VS.

Foto: BELGAIMAGE

Grizzlybeer

Nog een iconisch dier uit de Verenigde Staten, maar het scheelde niet veel of er waren er geen meer geweest. In 1975, toen het dier op de ESA-lijst kwam, waren er naar schatting nog slechts 800 tot 1.000 over. Ondertussen is de populatie flink gegroeid.

Huidige status: nog altijd bedreigd (maar niet met uitsterven) in bepaalde gebieden in de VS. In het noordelijk gelegen Alaska zijn er naar schatting 31.000 grizzlyberen, in de overige ‘lagere’ Amerikaanse staten zijn er dat slechts 1.800.

Foto: © Roger de la Harpe

Slechtvalk

Net als de Amerikaanse zeearend was de slechtvalk bijna uitgeroeid in de VS door bepaalde insecticiden. De populatie van deze vogel, een van de snelste ter wereld, telde nog slechts 324 paar toen de regering in 1975 ingreep.

Huidige status: de slechtvalk werd in 1999 van de lijst met bedreigde diersoorten gehaald. Momenteel leven er ongeveer 2.000 tot 3.000 paren in de VS, Canada en Mexico.

Foto: © FLPA/Mark Sisson

Zuidelijke zeeotter

De zuidelijke zeeotter was begin twintigste eeuw zo goed als verdwenen in de Verenigde Staten. Ze waren een doelwit voor jagers vanwege hun vacht. Op het dieptepunt waren nog amper 50 zuidelijke zeeotters over. Tegenwoordig gaat het beduidend beter, maar de mens vormt nog altijd een grote bedreiging.

Huidige status: de zuidelijke zeeotter, die voorkomt in de kustgebieden van Californië, is nog altijd bedreigd. Er zijn er zo’n 2.800 in de VS.

Foto: BELGAIMAGE

Bultrugwalvis

Ooit waren er 125.000 bultrugwalvissen te vinden in de Grote Oceaan, maar door decennia aan jagen was dat in de jaren ‘60 aantal gereduceerd tot 1.200. Tegenwoordig zit het aantal weer in de lift, hoewel hun toekomst door klimaatverandering nog altijd niet rooskleurig is.

Huidige status: nog altijd bedreigd. In het noordelijke deel van de Grote Oceaan zwemmen er ongeveer 22.000 van deze giganten rond, in het westen van de Atlantische Oceaan zijn er dat 11.000. Verder zijn er duizenden bultruggen in de rest van de wereld te vinden.

Foto: © Dave Fleetham

Soepschildpad

De populatie van de soepschildpad is de afgelopen halve eeuw drastisch afgenomen: met ongeveer 90 procent. Het wereldwijde voortbestaan van het dier blijft onzeker door verschillende factoren, zoals vervuiling en klimaatverandering.

Huidige status: (met uitsterven) bedreigd. Wereldwijd zijn er minder dan 200.000 soepschildpadden.

Foto: Š Jenna Szerlag

Wolf

Ooit waren ze in het noorden van de VS van kust naar kust te bewonderen, maar de wolf werd bijna uitgeroeid in de ‘lagere’ staten. Dat kwam onder meer door de daling van het aantal prooidieren en aanvaringen met boeren. Tegenwoordig groeit de Amerikaanse wolvenpopulatie weer.

Huidige status: bedreigd (maar niet met uitsterven) in het grootste deel van de VS. In Alaska leven tussen de 7.000 en 11.000 wolven. In het noorden van het landen zijn dat er nog eens ruim 5.000.

Foto: © Steven Miley

Zeekoe

De lamantijn, beter bekend als zeekoe, vertoeven graag aan de kustlijnen en riviermonden. Daardoor vinden er geregeld botsingen met boten plaats, die fataal kunnen aflopen voor de dieren. Door de beschermende status gaat het ondertussen beter met de populatie in het zuiden van de VS.

Huidige status: bedreigd (maar niet met uitsterven). In de ajren ‘70 waren er nog enkele honderden over, maar tegenwoordig leven er circa 6.300 zeekoeien in Florida. In het zuiden van de VS zijn er nog meer, kleinere, groepen te vinden.

Foto: BELGAIMAGE

Californische condor

Er waren op een gegeven moment aan het einde van de vorige eeuw nog slechts 9 Californische condors in het wild over, waarmee het dier een van de meest zeldzame vogelsoorten ter wereld was. De dieren werden allemaal gevangen om een broedprogramma te starten. Met succes.

Huidige status: met uitsterven bedreigd. In totaal zijn er wereldwijd zo’n 400 Californische condors in het wild, waarvan 276 in de VS. Het dier komt voor in delen van Californië en bepaalde gebieden in Utah, Arizona en Baja (Mexico).