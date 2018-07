Kindje (5) drie kwartier opgesloten in warme auto op parking Carrefour in Oostakker

Afsnee / Gent - Een 5-jarig kind heeft zaterdagmiddag drie kwartier lang vastgezeten in een warme wagen op de parking van de hypermarkt Carrefour in Oostakker. De hulpdiensten konden de kleuter veilig en wel uit het voertuig bevrijden. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Voorbijgangers merkten het kind in een zwarte Mercedes-Benz op en alarmeerden rond 17.45 uur de politie. Het was op dat moment nog 26 graden in Oostakker.

Agenten kwamen samen met een ziekenwagen ter plaatse. De 5-jarige werd veilig en wel uit de wagen bevrijd.

De ouders waren vermoedelijk aan het winkelen in de Carrefour, schrijft Het Laatste Nieuws. Zij werden streng toegesproken door de politie.