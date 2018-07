Dit is wel een heel bijzondere manier om voor een frisse geur in je auto te krijgen

Antwerpen - Luchtverfrissers voor je auto bestaan er in allerlei soorten en maten, maar de eigenaar van een wagen in Antwerpen ging wel heel origineel te werk: hij of zij hing een wc-blokje aan zijn spiegel.

Een lekkere geur in je auto is wel zo prettig, maar of dit nu de manier is om daarvoor te zorgen? Op een foto die in de Facebookgroep ‘Ge zijt van Antwerpen als ge...’ werd gedeeld, is te zien hoe iemand een wc-blokje aan de binnenspiegel heeft gehangen. Terwijl er toch tal van andere -meer reguliere- middelen voorhanden zijn.

“Ik dacht dat ik alles gezien heb… niet dus”, schrijft degene die de foto in de groep plaatste.