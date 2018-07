Ongelofelijk: bestuurder rijdt met 170 kilometer per uur door vangrail, maar overleeft het

Een automobilist is in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires als bij wonder ontsnapt aan de dood. De bestuurder, een jongeman van 19 jaar, reed met zijn Volkswagen over een snelweg toen hij plots de controle over het stuur verloor. Hij reed door de vangrail, viel met zijn wagen naar beneden en kwam uiteindelijk naast een andere snelweg terecht.

Een bewakingscamera kon toevallig het spectaculaire ongeval in beeld brengen. Het laat vooral de enorme impact zien die het ongeval veroorzaakte. De motorkap tijdens de botsing kwam onmiddellijk los, waarna de wagen enkele seconden door de lucht zweefde. Pas nadat het voertuig enkele malen overkop ging, kwam de auto tot stilstand.

Volgens enkele getuigen zou hij met een snelheid van 170 kilometer per uur hebben gereden voor het ongeval gebeurde. Ondanks de zware klap overleefde hij de zware crash, al hield hij er wel meerdere verwondingen aan over. Hij ligt momenteel in kritieke toestand in het ziekenhuis.