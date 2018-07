Anderlecht-fan loopt het veld op, knuffelt Santini en Trebel en zet vervolgens stewards voor schut

Anderlecht dolde met KV Kortrijk op de eerste speeldag van de Jupiler Pro League. Ivan Santini maakte een hattrick, maar toch was het een fan die met alle aandacht ging lopen. Na de 0-4 liep hij het veld op om doelpuntenmaker Santini een knuffel te geven. De opgetrommelde stewards dacht hem makkelijk te kunnen meenemen, maar plots zette de man het op een lopen. En hij bleek iets beweeglijker dan de stewards die in de achtervolging gingen. Terwijl de ene tegen de grond ging, gooide de andere een tackle. Zonder succes. Uiteindelijk knuffelde de fan ook even met Adrien Trebel, die hem uiteindelijk naar de zijlijn begeleidde. En voorzitter Marc Coucke? Die genoot samen met Luc Devroe van het schouwspel.