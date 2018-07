Paard zakt in volle zon ineen in Brugse binnenstad: “Deze dierenmishandeling moet stoppen”

Het ineengezakte paard in de Brugse Wollestraat. Foto: Facebook

Assebroek / Brugge - In de binnenstad van Brugge is zaterdagmiddag een paard, die toeristen per koets vervoert, in de volle zon ineengezakt. Een foto van het voorval werd op Facebook gedeeld en zorgde voor de nodige kritiek. Volgens de koetsiers heeft de valpartij echter niets met het warme weer te maken.

”Dit is dierenmishandeling en moet stoppen.” Dat schreef iemand op Facebook die bij het bericht een foto deelde van een paard dat in de Brugse Wollestraat ineengezakt op de straat ligt. Een tweede foto toont een paard voor een koets in de volle zon op de Antwerpse Grote Markt.

De reacties onder het bericht zijn niet mals. “Heb die paardenkoetsen sowieso nooit gesnapt! Is dierenmishandeling en kost dan nog eens super veel”, schrijft iemand. “Zo erg. Laat die paarden toch met rust en wandel zelf of kruip in een bootje als je te lui bent”, reageert een ander. Een derde roept op om de toeristenkoetsen te verbannen.

Niets met de warmte te maken

Volgens Vincent Stael, voorzitter van de Brugse Koetsiers, had de valpartij van het paard echter niets met de hoge temperaturen of overbelasting te maken. “Door enkele rukwinden was zwerfvuil op het wegdek gewaaid. Het paard schrok daarvan en gleed daardoor uit”, zegt hij tegen Het Laatste Nieuws.

Deze week nam Brugge (net als Oostende) nog maatregelen om de paarden van de huurkoetsen te beschermen tegen de hitte. Zo worden rondritten na de middag enkele uren onderbroken. Verder zorgen de koetsiers dat de paarden voldoende in de schaduw kunnen staan en fris water krijgen.