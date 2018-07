Concert met dj’s en popartiesten op D-Day-strand afgelast na kritiek van WOII-veteranen: “Dit is gewoonweg verkeerd”

Het zogenoemde Bevrijdingsconcert op een van de stranden in Normandië, waar de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog aan land gingen op D-Day, gaat niet door. De afgelasting is het gevolg van stevige kritiek van Britse oorlogsveteranen, die niet opgezet zijn met een feest op de grond waar honderden strijdmakkers sneuvelden.

Het concert kwam uit de koker van de Nederlanders Michiel Florusse en Ilco van der Linde. Laatstgenoemde is de man achter de Nederlandse Bevrijdingsfestivals, waarbij op 5 mei de bevrijding van de Duitsers in 1945 wordt gevierd met optredens door het hele land. In navolging organiseerde het duo in Frankrijk een concert op Sword Beach, tussen Ouistreham en St.-Aubin-sur-Mer. Dit ‘Liberty Concert’ moest plaatsvinden op 6 juni, exact 75 jaar na de landing van de geallieerden op verschillende stranden in Normandië.

Na stevige kritiek van Britse oorlogsveteranen en hun familie is het spektakel echter afgelast. Volgens de voormalige soldaten getuigt het van weinig respect om op die locatie een feest te houden. Op 6 juni 1944 kwamen bijna 700 strijdmakkers om het leven op Sword Beach, een van de vijf stranden waar de geallieerden aan land gingen op de dag die bekend zou komen te staan als D-Day. “Om een concert, in welke vorm dan ook, te houden op deze heilige grond is gewoonweg verkeerd”, luidt de reactie van de dochter van een Britse soldaat op Facebook. “Als veteraan van een later conflict (de Golfoorlog van 1991) walg ik van dit concert”, schrijft een ander.

Respect en informeren

“Wij hebben heel goed geluisterd naar de geluiden vanuit Engeland”, zegt Florusse tegen de Nederlandse krant het Algemeen Dagblad. Hij benadrukt dat het feest voor 75.000 personen zou plaatsvinden op een deel van het strand waar geen geallieerden aan land gingen. Bovendien zou alles met respect gebeuren. Het concert zou beginnen met klassieke muziek en later zouden er dj’s en artiesten optreden. Tussendoor zouden veteranen aan het woord komen en zou er informatie worden gegeven over D-Day.

Dat was namelijk de insteek van het ‘Liberty Concert’, schrijft medeorganisator Van der Linde nog op Facebook: informeren, en dan met name jongeren. “Onderzoek toont aan dat ‘millennials’ - jongeren tussen 18 en 35 jaar - nauwelijks weten wat D-Day betekent. Vier van de tien weten niet eens wat de Holocaust inhield. De overgrootouders van Michiel Florusse stierven in Auschwitz en zijn grootvader maakte deel uit van de Prinses Irene Brigade, die deelnam aan de strijd om Europa te bevrijden van het naziregime. Mijn vader steunde het voormalige verzet.”