Meer interventies door Vlaamse Kruis op hete Tomorrowlandeditie

Boom - Het tweede weekend van Tomorrowland in De Schorre in Boom is zeer warm begonnen, en dat is te zien aan het aantal interventies door het Vlaamse Kruis dat hoger ligt dan vorig weekend en dan vorig jaar. Hoewel het zaterdag aanzienlijk koeler was, blijft de organisatie de festivalgangers aanmanen om zich te beschermen tegen de zon en voldoende te drinken.

De festivalorganisatie nam vrijdag, toen het kwik ver boven de dertig graden steeg, extra maatregelen, zoals het uitdelen van parasols op de camping en de wei en van water aan de wachtenden aan de inkom, maar die zijn zaterdag niet meer van kracht.

Het Vlaamse Kruis had zaterdag om 14.00 uur al 2.050 verzorgingen uitgevoerd, sinds de opening van de camping donderdagochtend. “Dat is een stuk hoger dan vorige week, en ook hoger dan vorig jaar”, zegt Kevin Beels van het Vlaamse Kruis. “Door de hitte zijn er meer mensen die verzorging nodig hadden, maar het aantal ligt wel nog binnen de verwachtingen.” Volgens Beels zijn de mensen voorbereid op de hitte naar de festivals gekomen, en de organisatie heeft ook structurele maatregelen genomen, die hun effect hebben gehad. Ook op zaterdag, een stralende zomerdag, maant Tomorrowland de festivalgangers aan om genoeg te drinken en zich te beschermen tegen de zon.

Lost Frequencies

Hoogtepunten van zaterdag zijn onder meer de liveset van Lost Frequencies, die het Organ of Harmony-podium hosten, 2many DJ’s en Charlotte De Witte met haar eigen podium. Ook treden zaterdag Tomorrowland-klassiekers op als Dimitri Vegas & Like Mike en Armin van Buuren.

Om ook de mensen die niet in De Schorre aanwezig zijn te laten meegenieten van het festival, vindt zaterdag ook Unite with Tomorrowland plaats. In verschillende landen (Malta, Italië, Taiwan, Libanon, Abu Dhabi, Spanje en Mexico) worden drie hoofdacts via liverstreams gevolgd. Het gaat om Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike en Armin Van Buuren. Op Tomorrowland zullen ook livebeelden van hun evenementen te zien zijn.

Dit weekend is trouwens ook een delegatie uit Frankrijk aanwezig op Tomorrowland, ter voorbereiding van de eerste wintereditie van het festival in maart 2019 in het Franse Alpe D’Huez.