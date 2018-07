Recordprijs: dit lapje grond kost bijna 1 miljard euro

Een lap grond in een zeer geliefd gebied van Los Angeles komt binnenkort op de markt. Of de potentiële kopers in de rij zullen staan, is maar zeer de vraag. De toekomstige eigenaar moet namelijk heel diep in de buidel tasten: de vraagprijs is maar liefst 1 miljard dollar (ruim 850 miljoen euro), een record.

Het stuk land is niet het eerste, de beste. Het gaat om 635,356 vierkante meter op een heuveltop in de felbegeerde buurt Beverly Hills, met adembenemend zicht: je kunt uitkijken over onder meer de Grote Oceaan en Los Angeles. Of zoals de makelaar het noemt: “de kroonjuweel van Beverly Hills.”

Ideaal voor miljardairs die er een privéparadijs van willen maken, klinkt het nog. Want geïnteresseerden moeten er nog alles bouwen (er staat geen enkele woning of ander gebouw) én goed gefortuneerd zijn: de vraagprijs is namelijk 1 miljard dollar. Nog nooit kwam er een lap grond bedoeld voor woonruimte op de markt met zo’n hoge vraagprijs. “Er zijn 2.200 miljardairs in de wereld, zeker honderd zullen geïnteresseerd zijn”, hoopt de makelaar.

Iraanse prinses

De heuveltop was ooit het eigendom van een Iraanse prinses, die er een paleis wilde bouwen. In 1987 werd het gekocht door presentator Merv Griffin. Na financiële problemen verkocht hij het in 1997 door aan Herbalife-oprichter Mark Hughes. Dat gebeurde destijds voor 8 miljoen dollar. De bouwplannen die Hughes had, werden nooit uitgevoerd, omdat hij in 2000 overleed. Nu is de lap grond in bezit van een investeringsmaatschappij.

Foto: Facebook

Foto: Facebook