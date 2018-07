Koppel ziet tot eigen verbazing hoe gevangene probeert te ontsnappen uit rijdende politiewagen

Jennifer Mustain en haar man Jason uit Texas waren woensdag toevallig van een spectaculaire ontsnappingspoging. Op een snelweg nabij Wichita Falls probeerde gevangene Martin Estrada te ontsnappen uit een rijdende politiewagen. Hij kon een van de achterdeuren openbreken en zelfs tot op het dak van de rijdende auto klimmen, maar na een korte vlucht werd hij al snel opnieuw ingerekend .

Het koppel had al snel door dat er niet pluis was bij de politiewagen die voor hen reed. Ze merkten dat een van de achterdeuren open was en zagen op een gegeven moment zelfs een voet van de gevangene uitsteken. Meer dan voldoende redenen voor Jason om de hulpdiensten te verwittigen en nadien ook een video te maken van het opmerkelijke gebeuren.

Een statement van de politie van Taylor County bracht een dag later duidelijkheid. De 31-jarige Martin Estrada was aanvankelijk geboeid aan handen en voeten tijdens zijn arrestatie, maar dat bleek toch niet voldoende om hem in bedwang te houden. Op onduidelijk wijze kon hij een van zijn polsen uit de boeien loswrikken, om die vervolgens te gebruiken bij het inslaan van een zijruit.

Taser

“Hij dreigde zelfmoord te plegen tenzij de bestuurder de wagen tot stilstand zou brengen”, verklaarde de politie in het bericht. “De agent weigerde en bleef doorrijden, waarna de gevangene tot op het dak van de wagen klom. We waren vastbesloten om te blijven rijden tot enkele agenten van Wichita County ter plaatse waren om ons te helpen.”

Het bleek een meer dan juiste keuze. Estrada kon weliswaar eventjes het hazenpad kiezen, maar werd kort nadien met de hulp van de overige agenten en een taser opnieuw overmeesterd. De man werd onder meer aangeklaagd voor verscheidene diefstallen en drugsbezit.