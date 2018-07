Alexis Saelemaekers, de amper 19-jarige rechterflank van Anderlecht, bracht de fans in vervoering tijdens de 1-4 zege op het veld van KV Kortrijk. Niet alleen was Saelemaekers betrokken bij de eerste drie doelpunten van paars-wit, hij schudde ook een weergaloze dribbel uit de schoenen. Met een perfect uitgevoerde Zidane zette hij twee spelers in de wind.