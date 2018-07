Is Cercle Brugge klaar voor 1A? Voorlopig krijgen ze het voordeel van de twijfel

Na de promotie bleef Cercle meer dan vier maanden wezenloos achter zonder voetbal. De honger was gisteren dan ook groot om in de dans van de grote jongens te springen. Maar dat bleek echter nog niet voldoende om er al een mooie paringsdans van te maken. Met één punt na een magere 0-0 kwam Cercle niet slecht weg. Voorlopig krijgt het groen-zwarte Monaco nog het voordeel van de twijfel en is het wachten op goudhaantje Irvin Cardona en aanvallende versterking.