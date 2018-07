Landbouwministers G20 roepen op tot open multilaterale handel

De ministers van Landbouw van de G20 roepen op tot een “open multilaterale handel”. Zo hopen ze de honger de wereld uit helpen, nu de mondiale vraag naar voedingswaren toeneemt. De landbouwministers sloten zaterdag in Buenos Aires een twee dagen durende top af.

“We erkennen het belang van een transparant en open systeem van multilaterale handel, met duidelijke regels”, zei de Argentijnse minister van Landbouw, Miguel Etchevehere, op een persconferentie. De oproep om ongehinderde internationale handelsrelaties te beschermen, is onderdeel van het slotdocument van de 24 deelnemende landen, dat volgens Etchevehere unaniem aangenomen werd.

“Vrijhandel is een antwoord op protectionistische tendensen en een manier om vrede te handhaven”, zei de Duitse minister van Landbouw, Julia Klöckner. De VS werd vertegenwoordigd door minister van Landbouw Sonny Perdue. De G20-landen zijn goed voor zestig procent van alle landbouwgronden en tachtig procent van de wereldhandel in landbouwproducten.

De G20 klaagt ook aan dat “steeds meer toevlucht wordt gezocht tot niet-tarifaire protectionistische maatregelen, die niet in overeenstemming zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie”. Onder die niet-tarifaire maatregelen worden allerlei gezondheidsnormen verstaan, die dus opgeworpen worden als protectionistische barrière. “We verbinden er ons toe om sanitaire en fytosanitaire maatregelen te baseren op technische regels en internationale aanbevelingen”, verklaarden de ministers.

De landbouwministers riepen ook op om de internationale samenwerking op te voeren in de strijd tegen klimaatverandering, die hele culturen bedreigt.