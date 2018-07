Brandweer wil man uit brand op zesde verdieping redden, maar slachtoffer stort zich te pletter na val van ladder

Een man die op het punt stond gered te worden uit een appartementsbrand in het Henegouwse Châtelineau, is zondagochtend bij die redding van de brandweerladder gevallen en zes verdiepingen lager terechtgekomen. Hij was op slag dood. Net toen hij met de hulp van een brandweerman op de ladder wilde klimmen, ontstond een plotse steekvlam.

De jas van de brandweerman op de ladder vatte vuur en meteen werd de ladder van de gevel weg gedraaid, maar de brandweerman op de ladder kon de bewoner niet meer houden, waardoor hij naar beneden viel.

Eerder was gemeld dat de man uit het appartement sprong bij de aankomst van de brandweer, maar die info was dus nog onvolledig. “De vuurbol heeft onze collega geraakt, waardoor zijn jas vuur vatte en zijn helm begon te smelten”, legt brandweerwoordvoerder Michel Méan uit. “De collega die de ladder bediende, nam daarop de beslissing de ladder van de gevel weg te draaien. Onze collega bovenaan hield de bewoner nog aan de arm vast, maar kon hem niet houden. Hij is jammer genoeg van de zesde verdieping naar beneden gevallen.”

De brandweerman die het slachtoffer probeerde te redden, werd overgebracht naar een ziekenhuis in Charleroi, maar kon het ziekenhuis al verlaten. Zowel voor hem als voor de bestuurder van de ladder is er psychologische hulp voorzien.

Wat de brand veroorzaakt heeft, is nog onduidelijk. Het parket van Charleroi is ter plaatse gekomen en heeft een expert aangeduid om de oorzaak te achterhalen.