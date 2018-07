Braziliaanse Belg scoort héérlijke vrij trap voor Man United, Liverpool wint dankzij fantastische omhaal

In de International Champions Cup was het zaterdagavond weer volle bak. Zes wedstrijden werden er gespeeld en eentje daarvan was een partij tussen Liverpool en Manchester United. De Reds wonnen die met 4-1, mede dankzij een wondermooi doelpunt van Xerdan Shaqiri. De Zwitser met Albanese roots (u kent hem van de heisa rond het adelaarssymbool op het WK) pakte uit met een geweldige omhaal en versloeg zo een verbouwereerde doelman Joel Castro Pereira. Man United scoorde dankzij Andreas Pereira. De Braziliaanse Belg knalde een vrije trap heerlijk in de winkelhaak.

De omhaal van Shaqiri:

WOW.



Xherdan Shaqiri with an absolutely sensational overhead kick to bury Manchester United! pic.twitter.com/oJaoTOKkG6 — Goal (@goal) 29 juli 2018

De vrije trap van Pereira: