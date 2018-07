Veel te mooi, veel te mooi: Robben met prachtig staaltje techniek, "Mini Del Piero" scoort een raket

Zes wedstrijden stonden er zaterdagavond op het programma in de International Champions Cup in de VS. En er werden een aantal pareltjes gescoord, waaronder door Arjen Robben. Een overzicht!

LEES OOK: Braziliaanse Belg scoort héérlijke vrij trap voor Man United, Liverpool wint dankzij fantastische omhaal

Bayern keek Manchester City in de ogen en had voor rust alles onder controle. Der Rekordmeister leidde met 2-0 na doelpunten van Meritan Shabani en Arjen Robben. De Nederlander toonde daarbij zijn straffe techniek met een sublieme controle en afwerking. Na de pauze gingen de Cityzens echter op en over de Duitse kampioen. Ze wonnen met 2-3 na twee goals van Bernadro Silva en eentje van Lukas Nmecha.

The run, the touch, the finish... vintage Robben ?? pic.twitter.com/bnVX3XmtBZ — Goal (@goal) 29 juli 2018

Internazionale speelde tegen Chelsea. Bij de Nerazzurri bleef Radja Nainggolan de hele wedstrijd op de bank, Xian Emmers startte in de basis. Hij speelde de eerste helft en werd dan vervangen door aanwinst Lautaro Martinez. Chelsea scoorde al snel na een leuke actie van Alvaro Morata, afgewerkt door Pedro. Inter scoorde tegen via Roberto Gagliardini. De Blues wonnen vervolgens de penaltyreeks met 5-4. Enkel Milan Skriniar miste voor Inter.

Full highlights of Chelsea's 1-1 draw with Inter in the @IntChampionsCup, with the Blues prevailing on penalties pic.twitter.com/qwuEjQkffk — Goal (@goal) 29 juli 2018

Italiaans kampioen Juventus nam het op tegen Benfica. Alex Grimaldo scoorde een geweldige vrije trap om de Portugezen op voorsprong te zetten, maar na 90 minuten stond het toch 1-1. Luca Clemenza, wel eens een miniversie van legende Alessandro Del Piero genoemd vanwege zijn spelstijl, dribbelde zich knap vrij en scoorde vervolgens met een lekkere streep. In de penaltyreeks haalde Juve het met 4-2.

Check out the full highlights as Juventus defeated Benfica on penalties following a 1-1 draw at the #ICC2018!#Juve #SLB pic.twitter.com/IrbGwVqKvi — Goal (@goal) 28 juli 2018

Bij PSG beleefden ze niet meteen de leukste avond. Arsenal domineerde de wedstrijd en scoorde uiteindelijk vijf keer tegen de Franse kampioen. Mesut Özil, Alexandre Lacazette (2), Rob Holding en Eddie Nketiah scoorden voor de Engelse topclub. PSG kon enkel scoren via een elfmeter van Christopher Nkunku. De wedstrijd was ook al leuk begonnen met een opmerkelijke toss. Die gebeurde deze keer niet met een muntje maar met... een kredietkaart.

Check out the full highlights as Arsenal put 5?? past PSG at the #ICC2018 in Singapore!#AFC #PSG pic.twitter.com/c4BaEF5uLy — Goal (@goal) 28 juli 2018

Geen Lionel Messi bij Barcelona en geen Harry Kane of Belgen bij Tottenham. Toch werd er vier keer gescoord in hun oefenwedstrijd. Barça liep 2-0 uit dankzij goals van Munir El Haddadi en Arthur, maar na de pauze zetten de Spurs de scheve situatie recht via Son Heung-min en Georges-Kévin N'Koudou. In de penaltyreeks was Barça met 5-3 te sterk voor Tottenham.