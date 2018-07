Roland Lamah helpt MLS-leider FC Dallas met assist aan uitzege bij Sporting Kansas City

FC Dallas heeft zaterdag op de 21e speeldag van de Major League of Soccer (MLS) een 2-3 zege geboekt bij Sporting Kansas City. Roland Lamah werd in de slotminuut naar de kant gehaald, hij zorgde voor de assist op het tweede doelpunt van de bezoekers.

De Colombiaan Barrios was de man van de match voor Dallas. De aanvaller scoorde alle drie de doelpunten (23., 62. en 74.) voor de bezoekers. Bij de thuisploeg scoorden Fernando (50.) en Salloi (90.+7). De Fransman Yohan Croizet (ex-OH Leuven en KV Mechelen) mocht invallen bij de thuisploeg.

In de tussenstand vergoot FC Dallas zijn voorsprong in de Western Conference. Lamah en co gaan aan de leiding met 42 punten na 21 speeldagen. Het telt zes punten voorsprong op het LA FC van Laurent Ciman. Sporting Kansas City is vierde, met 33 punten.