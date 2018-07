Meisje (4) verdrinkt op vakantie in Marbella

In de Spaanse badplaats Marbella is zaterdagochtend een Brits meisje van vier om het leven gekomen. De kleuter verdronk in het zwembad van het resort waar ze met haar gezin verbleef.

Het Britse gezin zou al een maand op vakantie zijn geweest in Marbella, toen die vakantie zaterdagochtend eindigde in een drama. Het dochtertje van vier verdronk in het zwembad van een vakantiewoning op de Golden Mile, een populaire weg die Marbella en Puerto Banus verbindt.

Rond halfelf zaterdagochtend kregen de hulpdiensten een noodoproep binnen. Toen ze ter plaatse toekwamen, was het meisje al uit het water gehaald. Spoedartsen probeerden haar nog te reanimeren, maar hun hulp kon niet meer baten.

De politie gaat uit van een tragisch ongeval.