Mourinho is al vroeg in vorm en geeft kritiek op eigen team, concurrenten en refs: “Ik zou niet betalen om dit te zien”

Manchester United is één van de Europese topclubs die meespeelt in de International Champions Cup. De Red Devils, zonder Romelu Lukaku en Marouane Fellaini, wonnen na strafschoppen van Milan en verloren van Liverpool. Het niveau is dan ook niet wat coach José Mourinho ervan verwacht had.

LEES OOK: Braziliaanse Belg scoort héérlijke vrij trap voor Man United, Liverpool wint dankzij fantastische omhaal

Liefst 101.254 mensen kwamen opdagen voor de wedstrijd tussen de Engelse topclubs in Michigan. Als het van Mourinho had afgehangen, waren die echter beter niet opgedaagd. “De sfeer was goed, maar als ik hen was dan was ik thuisgebleven. Ik zou mijn geld niet uitgeven om deze teams aan het werk te zien”, was de Portugees zijn laconieke zelve.

“Ik keek bijvoorbeeld naar de wedstrijd tussen Chelsea en Inter op de televisie. De mensen daar hadden beslist dat het strand beter was dan voetbal, want het stadion was leeg. De mensen hier toonden hoeveel ze van deze clubs houden. Ze willen gewoon van hun clubs genieten, dat is geweldig. Ze hebben alles gegeven dat ze hadden. De sfeer was dan ook fantastisch.”

LEES OOK: Veel te mooi, veel te mooi: Robben met prachtig staaltje techniek, “Mini Del Piero” scoort een raket

“Ze verdienen beter”

“De passie die Amerikaanse fans hebben voor voetbal verdient echter beter. Ze verdienen de beste teams. Maar wat passie creëert, is kwaliteit. Goede spelers, goede teams. Je hebt een goede Liverpool-Manchester United, een goede Manchester United-Real Madrid. Maar dan heb je het WK en geen respect voor spelers en clubs. Spelers verdienen vakantie. Dit is zo verwarrend”, stelt Mourinho.

“Ik vind het echt spijtig voor de mensen die al sinds 2004 voetbal proberen te promoten in dit land, de manier waarop ze investeren om de beste clubs naar hier te halen. Wij en bepaalde andere clubs, niet Liverpool, zijn niet in staat om mensen topkwaliteit te geven.”

“En de scheidsrechters...”, lachte Mourinho. “Ze waren opgebeld door de baseballfederatie en dachten dat het een baseballwedstrijd was. Ze kwamen hier aan en zagen plots dat het een voetbalmatch was. We hebben ons geamuseerd.”