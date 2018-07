Adrien Trebel reageert op de geruchten over een mogelijk vertrek bij Anderlecht

Anderlecht was zaterdag na een leuke wedstrijd met 1-4 te sterk voor KV Kortrijk. Adrien Trebel was de kapitein van dienst, ondanks de geruchten over een potentieel vertrek uit Brussel. Na afloop reageerde hij daarop bij La Dernière Heure.

Tachtig minuten lang liep Trebel op het middenveld van Anderlecht. Daarna werd hij vervangen door Edo Kayembe. Tussendoor had hij een knuffel gegeven aan een fan die het veld was opgelopen , tot groot jolijt van de meegereisde Brusselse supporters. Maar hoe zit dat nu met zijn toekomst?

“De transfermarkt is geopend tot 31 augustus”, aldus Trebel. “Natuurlijk zijn we in discussie met Anderlecht omtrent een contractverlenging, maar tegelijkertijd sluit ik geen deuren als een project mij aanstaat. Ik ga enkel vertrekken voor een project dat top is en een club die groter is dan Anderlecht. Ik wil me nog verbeteren in mijn carrière. Je zal me dus niet zien bij een kleinere club.”

Volgens Trebel zijn er al aanbiedingen geweest. “Maar die interesseerden mij niet. Ik eis veel van mezelf en zal mijn hoofd dus niet snel verliezen. Ik heb een goede voorbereiding gehad, we zijn goed gestart en ik wil de volgende wedstrijd van Anderlecht winnen. In het verleden heb ik dergelijke situaties slecht aangepakt. Dat is nu niet meer het geval, ik ben volwassener geworden.”

De band met de supporters is alvast een reden om te blijven. “Die fan? Dat was grappig”, aldus Trebel. “Helaas zal hij een stadionverbod krijgen. Het was moeilijk voor mij om geaccepteerd te worden door de supporters. Maar intussen ben ik dat door mezelf te zijn.”