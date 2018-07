Erdogan wijst dreigement van Trump naar prullenmand: Amerikaanse dominee blijft vast

Turkije zal niet zwichten voor eventuele sancties van de Verenigde Staten. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zondag gezegd in een reactie op verklaringen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die had met sancties tegen Turkije gedreigd indien het land niet onmiddellijk maatregelen neemt om de Amerikaanse dominee Andrew Brunson vrij te laten.

“Jullie kunnen Turkije niet dwingen om een stap terug te zetten als jullie dreigen met sancties”, aldus Erdogan, die geciteerd werd in de krant Hurriyet. “De Verenigde Staten mogen niet vergeten dat ze een sterke en oprechte partner als Turkije kunnen verliezen als ze hun houding niet veranderen.” Het is de eerste reactie van de Turkse president sinds Trump midden juli Erdogan onder druk zette door de vrijlating van de dominee te eisen.

A total disgrace that Turkey will not release a respected U.S. Pastor, Andrew Brunson, from prison. He has been held hostage far too long. @RT_Erdogan should do something to free this wonderful Christian husband & father. He has done nothing wrong, and his family needs him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018

Brunson woont al meer dan twintig jaar in Turkije. Hij werd opgepakt in de nasleep van de mislukte staatsgreep in juli 2016 en zit sinds december van dat jaar in voorarrest in het West-Turkse Izmir. De Turkse autoriteiten linken de dominee aan de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en de in de Verenigde Staten wonende prediker Fethullah Gülen. Hij riskeert tot 25 jaar cel.

“Een totale schande dat Turkije een gerespecteerde Amerikaanse dominee, Andrew Brunson, niet wil vrijlaten uit de gevangenis. Hij wordt al te lang gegijzeld. Erdogan zou iets moeten doen om deze fantastische christelijke echtgenoot en vader te bevrijden. Hij heeft niets verkeerds gedaan, en zijn familie heeft hem nodig!”, liet Trump op 19 juli optekenen op Twitter. Enkele dagen terug voerde hij de druk opnieuw op met een nieuwe tweet.