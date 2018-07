6-jarig meisje wordt misbruikt in Amerikaans migrantencentrum en moet document tekenen dat ze uit buurt van dader blijft

In de Verenigde Staten zou in een centrum voor migranten een zesjarig meisje misbruikt zijn, waarna haar gevraagd werd een document te ondertekenen waarin staat dat het haar verantwoordelijkheid is om uit de buurt van de dader te blijven.

Het meisje van 6 verbleef in een opvangcentrum voor migranten nabij Phoenix, in de Amerikaanse staat Arizona. Ze leefde er gescheiden van haar moeder, die in Texas opgesloten zat als gevolg van president Trumps omstreden migratiebeleid om kinderen van hun ouders te scheiden aan de grens. De twee waren gevlucht voor gewelddadige bendes uit hun thuisland Guatemala.

Op 4 juni zou het meisje door een ouder kind in hetzelfde opvangcentrum seksueel misbruikt zijn. Op 11 juni zou haar vader zijn ingelicht over de feiten - de moeder had zijn nummer bij aankomst opgegeven voor noodgevallen. Eén dag later werd aan het meisje gevraagd een document te ondertekenen waarin haar gevraagd werd “afstand te houden van de andere betrokkenen”. Op het document staat ook vermeld dat het meisje “psychologische bijscholing” kreeg. Die wordt verder toegelicht als “het misbruik rapporteren” en “good touch bad touch”.

A "tender age" six-year-old girl was forced to sign this document after being sexually abused in an immigrant detention center while separated from her mother. https://t.co/5besh6AOzI pic.twitter.com/LBMF4fboEU — The Nation (@thenation) 27 juli 2018

Toen de moeder van het meisje het misbruik vernam, was ze er kapot van. “Het voelde echt verschrikkelijk. Ik kon niets doen voor haar, omdat we van elkaar gescheiden waren”, vertelt ze aan The Nation. “Het was een nachtmerrie. Toen mijn echtgenoot me vertelde wat er was gebeurd, voelde ik me hulpeloos. Ze was zo klein, ze was waarschijnlijk zo bang, bang om iets te zeggen. Het was echt een nachtmerrie.”

Foto: AFP

Daar bleef het niet bij, want op 22 juni zou de vader van het meisje opnieuw telefoon gekregen hebben. Dezelfde jongen zou zijn dochter opnieuw hebben geslagen en aangerand. Toen de vader vroeg hoe dit kon gebeuren, kreeg hij te horen dat de vrouw aan de andere kant van de lijn geen toelating had om verdere details te geven. Daarvoor moest hij contact opnemen met de directie.

Southwest Key, de non-profitorganisatie die het centrum uitbaat in opdracht van de Amerikaanse overheid, wilde geen commentaar geven op het incident. Op 20 juni tekende de Amerikaanse president Trump een decreet dat moet voorkomen dat kinderen nog gescheiden worden van hun ouders wanneer ze illegaal de Verenigde Staten binnenkomen.