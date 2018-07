Als een scheidsrechter een handtekening wil van Mesut Özil, moet hij héél creatief zijn...

Arsenal was zaterdag met 5-1 véél te sterk voor PSG op de International Champions Cup. Mesut Özil scoorde een deugddoend doelpunt voor de Gunners in het National Stadium in Singapore na een teleurstellend WK en vooral veel kritiek. Maar dat de spelmaker nog steeds populair is, bewijzen beelden van voor de wedstrijd. De scheidsrechter van dienst vroeg Özil namelijk om een handtekening. Met pen en papier? Nee, de Gunner zette zijn kribbel op de gele kaart van de dolblije ref...

Brilliant!



Mesut Ozil was asked by the referee if he would sign the yellow card before Arsenal's game against PSG. ??#AFC #PSG #ICC2018 pic.twitter.com/GQsxJK6qeP